DeepSeek entwickelt laut Insidern eigenen KI-Chip

Viele chinesische KI-Entwickler weichen daher auf Prozessoren von Huawei aus. Der chinesische Konzern beherrscht inzwischen rund die Hälfte des dortigen, insgesamt etwa 50 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro) schweren Marktes. Neben DeepSeek arbeiten jedoch auch andere Technologiekonzerne wie Alibaba oder Baidu an eigenen KI-Prozessoren. Auch westliche Konzerne wie Amazon, Google oder OpenAI entwickeln eigene Chips oder greifen auf Produkte von Anbietern wie Qualcomm zurück.