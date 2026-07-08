Ouedraogo als Vorbild für seinen Nachfolger Böckle

Sein Vertrag bei den Wienern wäre noch bis 2027 gelaufen, die Chance auf Einsätze in der Kampfmannschaft, aber aufgrund der durch Transfers entstandenen Konkurrenzsituation, war nicht groß. „Deshalb wollte ich eine Veränderung – wie schon im Vorjahr, als ich bei der WSG Tirol gespielt habe.“ 29 von 32 Partien hat er in Innsbruck gemacht. Das will er auch in Altach! „Ich will viel spielen. Auch, um die Aufmerksamkeit von größeren Klubs auf mich zu ziehen“, sagte der 24-Jährige.