Ukraine: Angriff trifft größte Hühnerfarm Europas

Bereits 2022 Millionen Hühner gestorben

Bereits zu Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 starben Millionen Hühner in der Region. Damals war die Anlage während der Besetzung der Region von der Stromversorgung abgeschnitten und blockiert worden. In der Folge verendeten rund 4,7 Millionen Legehennen, weil es weder Futter noch Wasser für die Tiere gab. Zudem wurde der Betrieb geplündert und große Teile der Infrastruktur zerstört.