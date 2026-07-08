Millionen Hennen tot
Ukraine: Angriff trifft größte Hühnerfarm Europas
Russische Streitkräfte haben eine der größten Eierproduktionen Europas angegriffen. Mehrere gelenkte Fliegerbomben trafen die Geflügelfarm Chornobaivska in der ukrainischen Region Cherson. Ein Großbrand zerstörte weite Teile der Anlage. Der Schaden soll mehrere hundert Millionen Dollar betragen.
Russische Truppen haben am 3. Juli mit gelenkten Gleitbomben auf die Legehennenanlage geschossen. Daraufhin wütete ein massiver Brand auf der Anlage.
Millionen-Schaden
Der Konzern beziffert den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Millionen US-Dollar. Personen wurden nach bisherigen Informationen nicht verletzt.
Videos zeigen, wie Einsatzkräfte versuchen, den Großbrand zu bekämpfen:
Ultramoderner Legehennenbetrieb
Mit dem Angriff wurde ein wichtiger Standort der ukrainischen Eierproduktion schwer getroffen. Laut „UkrLandFarming“, dem Mutterkonzern des Unternehmens, ist die Geflügelfarm in Chornobaivska eine der größten und modernsten Legehennenbetrieben Europas.
Bereits 2022 Millionen Hühner gestorben
Bereits zu Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 starben Millionen Hühner in der Region. Damals war die Anlage während der Besetzung der Region von der Stromversorgung abgeschnitten und blockiert worden. In der Folge verendeten rund 4,7 Millionen Legehennen, weil es weder Futter noch Wasser für die Tiere gab. Zudem wurde der Betrieb geplündert und große Teile der Infrastruktur zerstört.
Schwerer Schlag nach Wiederaufbau der Anlage
Nach der Rückeroberung der Region hatte das Unternehmen die Produktion schrittweise wieder aufgenommen. Welche Auswirkungen die erneute Zerstörung auf die Eierproduktion und den Export des Landes haben wird, ist bislang nicht abzusehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.