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Millionen Hennen tot

Ukraine: Angriff trifft größte Hühnerfarm Europas

Ausland
08.07.2026 10:16
Ein russischer Angriff hat eine riesige Legehennenanlage in der Ukraine schwer getroffen.
Ein russischer Angriff hat eine riesige Legehennenanlage in der Ukraine schwer getroffen.(Bild: Krone-Collage/FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR/X@Gerashchenko_en)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Russische Streitkräfte haben eine der größten Eierproduktionen Europas angegriffen. Mehrere gelenkte Fliegerbomben trafen die Geflügelfarm Chornobaivska in der ukrainischen Region Cherson. Ein Großbrand zerstörte weite Teile der Anlage. Der Schaden soll mehrere hundert Millionen Dollar betragen.

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Russische Truppen haben am 3. Juli mit gelenkten Gleitbomben auf die Legehennenanlage geschossen. Daraufhin wütete ein massiver Brand auf der Anlage.

Millionen-Schaden
Der Konzern beziffert den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Millionen US-Dollar. Personen wurden nach bisherigen Informationen nicht verletzt.

Videos zeigen, wie Einsatzkräfte versuchen, den Großbrand zu bekämpfen:

Ultramoderner Legehennenbetrieb
Mit dem Angriff wurde ein wichtiger Standort der ukrainischen Eierproduktion schwer getroffen. Laut „UkrLandFarming“, dem Mutterkonzern des Unternehmens, ist die Geflügelfarm in Chornobaivska eine der größten und modernsten Legehennenbetrieben Europas.

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Bereits 2022 Millionen Hühner gestorben
Bereits zu Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 starben Millionen Hühner in der Region. Damals war die Anlage während der Besetzung der Region von der Stromversorgung abgeschnitten und blockiert worden. In der Folge verendeten rund 4,7 Millionen Legehennen, weil es weder Futter noch Wasser für die Tiere gab. Zudem wurde der Betrieb geplündert und große Teile der Infrastruktur zerstört.

Schwerer Schlag nach Wiederaufbau der Anlage
Nach der Rückeroberung der Region hatte das Unternehmen die Produktion schrittweise wieder aufgenommen. Welche Auswirkungen die erneute Zerstörung auf die Eierproduktion und den Export des Landes haben wird, ist bislang nicht abzusehen.

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