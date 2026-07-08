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KI und Cyberrisiken: EU plant Abwehrstrategien

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08.07.2026 08:12
Der Aktionsplan soll Mitgliedstaaten, Industrie und Organisationen zusammenbringen.
Der Aktionsplan soll Mitgliedstaaten, Industrie und Organisationen zusammenbringen.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die EU-Kommission will gegen neue Risiken für die Cybersicherheit durch Künstliche Intelligenz vorgehen. KI könne Schwachstellen identifizieren, Angriffe automatisieren und das Ausmaß von Cybervorfällen in beispiellosem Tempo erhöhen, warnte die EU-Behörde in einem am Dienstag in Straßburg vorgelegten Aktionsplan.

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Gemeinsam mit der in Athen ansässigen EU-Agentur für Cybersicherheit (ENISA) will die Kommission einen europäischen Leitfaden zu KI-Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit erarbeiten. Dieser Leitfaden soll europäische Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Sektor dabei unterstützen, Zugang zu fortschrittlichen KI-Modellen zu erhalten.

Testen von KI für die Cybersicherheit
Die ENISA und die Forschungsstelle der EU-Kommission sollen überdies eine sichere Plattform zum Testen von KI für die Cybersicherheit einrichten, unter Verwendung simulierter Umgebungen. Dadurch soll Know-how über den sicheren Einsatz von KI an Betreiber in kritischen Sektoren wie Finanzen, Energie, Gesundheit, Verkehr und der öffentlichen Verwaltung weitergegeben werden.

Außerdem will die EU-Kommission einen Wettbewerb ins Leben rufen, um KI-Lösungen für die Cybersicherheit zu entwickeln. Die EU müsse weiterhin in die Entwicklung eigener, souveräner und fortschrittlicher KI-Fähigkeiten investieren, betonte die EU-Kommission.

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