KI und Cyberrisiken: EU plant Abwehrstrategien

Testen von KI für die Cybersicherheit

Die ENISA und die Forschungsstelle der EU-Kommission sollen überdies eine sichere Plattform zum Testen von KI für die Cybersicherheit einrichten, unter Verwendung simulierter Umgebungen. Dadurch soll Know-how über den sicheren Einsatz von KI an Betreiber in kritischen Sektoren wie Finanzen, Energie, Gesundheit, Verkehr und der öffentlichen Verwaltung weitergegeben werden.