Bauernregel: Dieser Tag entscheidet über Sommer

Die Prognose für heuer

Glaubt man der Bauernregel, so stellen sich heuer auch in den kommenden Wochen sonniges Wetter und hohe Temperaturen ein. Denn am Freitag zeigt sich in Österreich die Sonne vom meist wolkenlosen Himmel. Das Thermometer klettert auf Werte jenseits der 30-Grad-Marke. Heiß wird es laut aktueller Prognose besonders im Westen des Landes. 35 Grad könnten etwa in Tirol erreicht werden.