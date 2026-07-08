Hauptrolle in Disney-Hit: „Wie ein Fiebertraum“

Dank eines unglaublichen Budgets von rund 200 Millionen Dollar konnten viele Szenen auf beeindruckende Weise realisiert werden: „Es war uns extrem wichtig, so wenig wie möglich mit Computereffekten zu machen. Wir haben das ganze Dorf von Vaiana gebaut, das war sieben Fußballfelder groß. Wir hatten 200 Statisten dort. Auch das Boot von Vaiana war real, fast zehn Meter lang und seetüchtig. Wir hatten es in einem Wassertank und haben viele Stunts damit gemacht, Catherine wurde da ziemlich durchgerüttelt“, erzählt Kail. Der Laga’aia Rosen streut: „Sie hat sich gegen 32.000 Konkurrentinnen durchgesetzt, und das mit gerade mal 16. Keine Ahnung, was ich mit 16 gemacht habe, aber sicher nicht das!“