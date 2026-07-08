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„Vaiana“

Hauptrolle in Disney-Hit: „Wie ein Fiebertraum“

Unterhaltung
08.07.2026 09:30
Catherine Laga’aia spielt die Hauptrolle in „Vaiana“.
Catherine Laga’aia spielt die Hauptrolle in „Vaiana“.(Bild: Disney)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Ein Kinohit für alle Familien wird der neue Film „Vaiana“ von Disney, der morgen, Donnerstag, startet. Die „Krone“ sprach mit der jungen Hauptdarstellerin Catherine Laga’aia, die sich gegen 32.000 Konkurrentinnen im Casting durchgesetzt hat.

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Die animierte Version von „Vaiana“ aus dem Jahr 2016 ist in vielen Familien ein geliebter Disney-Klassiker – doch was kann die Live-Action-Verfilmung, die morgen ins Kino kommt, da noch draufsetzen? „Wir haben das gemacht, weil wir den Animationsfilm genauso lieben wie der Rest der Welt. Aber mit Figuren aus Fleisch und Blut kannst du noch einmal einen ganz anderen Level an Emotion erreichen. Außerdem: Ich komme vom Theater, dort leben wir von Revivals“, lacht Regisseur Thomas Kail im „Krone“-Interview.

Er ist am Broadway eine Berühmtheit und enger Freund von Star-Komponist Lin-Manuel Miranda, mit dem er nach der „Hamilton“-Verfilmung nun auch bei „Vaiana“ zusammengearbeitet hat. Kail hatte ein unschlagbares Duo vor der Kamera: Superstar Dwayne „The Rock“ Johnson spielt den Halbgott Maui und Senkrechtstarterin Catherine Laga’aia schlüpft in die Titelrolle der Vaiana: „Es war wie ein Fiebertraum, dass ich diese Rolle bekommen habe.“

V. l.: Regisseur Thomas Kail, Catherine Laga‘aia und Dwayne „The Rock“ Johnson.
V. l.: Regisseur Thomas Kail, Catherine Laga‘aia und Dwayne „The Rock“ Johnson.(Bild: SCOTT EHLER)

Gemeinsam erleben sie spannende Abenteuer auf See: „Es war total cool, mit Dwayne zu arbeiten und damit jemanden an der Seite zu haben, der schon so viele unterschiedliche Dinge gemacht hat. Er war mein Held, als ich aufgewachsen bin. Und jetzt habe ich einfach dem Meister bei der Arbeit zugesehen. Unsere Beziehung war dadurch tatsächlich der unserer Figuren recht ähnlich. Er ist total auf dem Boden geblieben und entspannt.“

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Dank eines unglaublichen Budgets von rund 200 Millionen Dollar konnten viele Szenen auf beeindruckende Weise realisiert werden: „Es war uns extrem wichtig, so wenig wie möglich mit Computereffekten zu machen. Wir haben das ganze Dorf von Vaiana gebaut, das war sieben Fußballfelder groß. Wir hatten 200 Statisten dort. Auch das Boot von Vaiana war real, fast zehn Meter lang und seetüchtig. Wir hatten es in einem Wassertank und haben viele Stunts damit gemacht, Catherine wurde da ziemlich durchgerüttelt“, erzählt Kail. Der Laga’aia Rosen streut: „Sie hat sich gegen 32.000 Konkurrentinnen durchgesetzt, und das mit gerade mal 16. Keine Ahnung, was ich mit 16 gemacht habe, aber sicher nicht das!“

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