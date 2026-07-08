Theron zeigt sexy Beine, Zendaya trägt Eiffelturm

Die Pressetour für den Film „Die Odyssee“ geht jetzt schon als die heißeste Promi-Modenschau des Jahres in die Geschichte ein. Denn nach der fulminanten Weltpremiere des Streifens Anfang der Woche in London gab es in Paris von Zendaya, Charlize Threon und Co. wieder jede Menge aufregender Looks zu sehen!