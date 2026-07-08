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Wow-Looks in Paris

Theron zeigt sexy Beine, Zendaya trägt Eiffelturm

Star-Style
08.07.2026 10:42
Charlize Theron setzte in ultrakurzen Shorts ihre langen Beine in Szene, Zendaya trug einen ...
Charlize Theron setzte in ultrakurzen Shorts ihre langen Beine in Szene, Zendaya trug einen goldenen Kopfschmuck, der an den Eiffelturm erinnerte.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Die Pressetour für den Film „Die Odyssee“ geht jetzt schon als die heißeste Promi-Modenschau des Jahres in die Geschichte ein. Denn nach der fulminanten Weltpremiere des Streifens Anfang der Woche in London gab es in Paris von Zendaya, Charlize Threon und Co. wieder jede Menge aufregender Looks zu sehen!

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Allen voran zog wieder einmal Zendaya alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die am Montag in London in einem Brustpanzer-Kleid, das direkt vom Laufsteg aus Paris kam, allen die Show stahl, bewies auch in Paris ihr Modegespür. 

Accessoire stammt von Kates Hut-Designer!
Die 29-Jährige erschien in einem weißen Kleid von Givenchy by Alexander McQueen, das sie mit einem atemberaubenden Accessoire kombinierte. Die Hollywood-Schönheit trug nämlich einen goldenen, spitzen Kopfschmuck, der ihre Augen verdeckte und – passend zum Ort des Shootings – an den Eiffelturm erinnerte.

Passend zum Shooting vor dem Eiffelturm trug Zendaya einen goldenen Kopfschmuck, der an das ...
Passend zum Shooting vor dem Eiffelturm trug Zendaya einen goldenen Kopfschmuck, der an das Pariser Wahrzeichen erinnerte.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Wie Zendayas Stylist verriet, wurde das außergewöhnliche Accessoire von Philip Treacy entworfen. Vor allem Royal-Fans dürfte der Name geläufig sein, denn Prinzessin Kate zeigt sich bei royalen Events immer wieder mit Hüten des irischen Modisten.

Die Schauspielerin sorgt Tag für Tag mit ihren „Odyssee“-Looks für Schlagzeilen. Auch beim ...
Die Schauspielerin sorgt Tag für Tag mit ihren „Odyssee“-Looks für Schlagzeilen. Auch beim Termin in Paris zog sie alle Blicke auf sich.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Zendaya vertraut bei ihren Hingucker-Looks auf Stylist Law Roach (rechts im Bild).
Zendaya vertraut bei ihren Hingucker-Looks auf Stylist Law Roach (rechts im Bild).(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Zendaya setzte zu dem goldenen Traum aus Spitze einen weiteren aufregenden Akzent und trug einen dunkelroten Lippenstift.

Theron in ultrakurzen Shorts
Ein echter Hingucker war an diesem Tag aber auch Charlize Theron, die in ultrakurzen, hellblauen Satin-Shorts ihre unglaublich sexy Beine in Szene setzte. Dazu kombinierte die 50-Jährige einen dunkelblauen Blazer sowie eine gelb gestreifte Bluse. 

Wow, was für Beine! Charlize Theron kam in XXS-Satin-Shorts und mit Mega-High-Heels.
Wow, was für Beine! Charlize Theron kam in XXS-Satin-Shorts und mit Mega-High-Heels.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Die Schauspielerin fühlte sich sichtlich wohl in ihrem sexy Outfit!
Die Schauspielerin fühlte sich sichtlich wohl in ihrem sexy Outfit!(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Schwindelerregend hohe, silberne Sandaletten sorgten schließlich dafür, dass Therons Beine noch länger wirkten, als sie ohnehin schon sind!

Hathaway mit Baby-Glow
Absoluten Baby-Glow versprühte hingegen Anne Hathaway beim „Odyssee“-Termin in Paris. Die Schauspielerin, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, setzte ihren Babybauch in einem dunkelblauen Prada-Kleid mit gold bestickten Chiffon-Details wundervoll in Szene.

So schön schwanger! Anne Hathaway begeisterte mit ihrem Baby-Glow!
So schön schwanger! Anne Hathaway begeisterte mit ihrem Baby-Glow!(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Die 43-Jährige setzte ihren Babybauch in einem dunkelblauen Prada-Kleid perfekt in Szene.
Die 43-Jährige setzte ihren Babybauch in einem dunkelblauen Prada-Kleid perfekt in Szene.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Absolutes Highlight des Looks waren aber nicht etwa die goldenen Accessoires – unter anderem ein auffälliges Schlangen-Armband von Bulgari – sondern das strahlende Lächeln der 43-Jährigen!

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Der Film „Die Odyssee“ mit Matt Damon als antiker Held Odysseus startet ab 16. Juli in den Kinos. 

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