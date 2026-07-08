Theron zeigt sexy Beine, Zendaya trägt Eiffelturm

Die Pressetour für den Film „Die Odyssee“ geht jetzt schon als die heißeste Promi-Modenschau des Jahres in die Geschichte ein. Denn nach der fulminanten Weltpremiere des Streifens Anfang der Woche in London gab es in Paris von Zendaya, Charlize Threon und Co. wieder jede Menge aufregender Looks zu sehen!
Allen voran zog wieder einmal Zendaya alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die am Montag in London in einem Brustpanzer-Kleid, das direkt vom Laufsteg aus Paris kam, allen die Show stahl, bewies auch in Paris ihr Modegespür.
Accessoire stammt von Kates Hut-Designer!
Die 29-Jährige erschien in einem weißen Kleid von Givenchy by Alexander McQueen, das sie mit einem atemberaubenden Accessoire kombinierte. Die Hollywood-Schönheit trug nämlich einen goldenen, spitzen Kopfschmuck, der ihre Augen verdeckte und – passend zum Ort des Shootings – an den Eiffelturm erinnerte.
Wie Zendayas Stylist verriet, wurde das außergewöhnliche Accessoire von Philip Treacy entworfen. Vor allem Royal-Fans dürfte der Name geläufig sein, denn Prinzessin Kate zeigt sich bei royalen Events immer wieder mit Hüten des irischen Modisten.
Zendaya setzte zu dem goldenen Traum aus Spitze einen weiteren aufregenden Akzent und trug einen dunkelroten Lippenstift.
Theron in ultrakurzen Shorts
Ein echter Hingucker war an diesem Tag aber auch Charlize Theron, die in ultrakurzen, hellblauen Satin-Shorts ihre unglaublich sexy Beine in Szene setzte. Dazu kombinierte die 50-Jährige einen dunkelblauen Blazer sowie eine gelb gestreifte Bluse.
Schwindelerregend hohe, silberne Sandaletten sorgten schließlich dafür, dass Therons Beine noch länger wirkten, als sie ohnehin schon sind!
Hathaway mit Baby-Glow
Absoluten Baby-Glow versprühte hingegen Anne Hathaway beim „Odyssee“-Termin in Paris. Die Schauspielerin, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, setzte ihren Babybauch in einem dunkelblauen Prada-Kleid mit gold bestickten Chiffon-Details wundervoll in Szene.
Absolutes Highlight des Looks waren aber nicht etwa die goldenen Accessoires – unter anderem ein auffälliges Schlangen-Armband von Bulgari – sondern das strahlende Lächeln der 43-Jährigen!
Der Film „Die Odyssee“ mit Matt Damon als antiker Held Odysseus startet ab 16. Juli in den Kinos.
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