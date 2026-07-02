OpenAI will der US-Regierung Anteile übertragen

Dem OpenAI-Chef Sam Altman schwebe ein Staatsfonds nach dem Vorbild des Alaska Permanent Fund vor, schrieb die „FT“ weiter. Dieser speist sich aus Öleinnahmen und schüttet Dividenden an die Bewohner des US-Bundesstaats aus. Ein weiterer Teil der Einnahmen fließt in den dortigen Haushalt. Altman habe eine mögliche Staatsbeteiligung mit US-Präsident Donald Trump, Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent sowie dem demokratischen Senator Bernie Sanders erörtert.