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Aus Zucht entflohen

China: Schlangeninvasion in Katastrophengebiet

Ausland
08.07.2026 11:06
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Bewohner der südchinesischen Provinz Guangxi sehen sich derzeit nicht nur mit dem elementaren Albtraumszenario konfrontiert, das durch einen Erdrutsch und einen darauffolgenden Tornado ausgelöst wurde. Sie müssen sich mit knapp tausend aus einer Zuchtstation entflohenen Schlangen herumschlagen. Einige sind hochgiftig, darunter Kobras. 

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Der Süden Chinas ist seit dem Wochenende von heftigen Regengüssen betroffen. Der Provinz Guangxi setzte zudem ein Tropensturm zu. Infolge der Wassermassen brach nahe der Millionenmetropole Nanning der Damm eines Stausees. Die Stadt wurde großteils überflutet, sechs Tote sind zu beklagen. 

Kobras in Schlammmassen
Aus einer nahegelegenen Schlangenfarm sind infolge der Beschädigungen durch einen massiven Erdrutsch rund 1000 Schlangen entflohen. Darunter befinden sich nicht nur ungefährliche Wasserschlangen oder Rattennattern. Auch giftige Kobras und andere hochgiftige Exemplare tummeln sich im Katastrophengebiet.

Hier sehen Sie Videos der Schlangen:

In sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos von Schlangen, die durch die braunen Schlamm- und Wassermassen schwimmen (siehe oben). Trotz Warnungen haben sich viele furchtlose Bewohner der umliegenden Dörfer zusammengeschlossen, um die Tiere einzufangen – teils mit Angelzubehör, teils mit bloßen Händen und unter vollem Körpereinsatz.

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Einige Anwohner in noch abgeschnittenen Gebieten haben laut „Global Times“ Schlangenbisse erlitten. Da sie nicht rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen konnten, soll es auch zu Todesfällen gekommen sein.

Viele Schlangen weggeschmwemmt
Die örtliche Stadtverwaltung teilte mit, dass Rettungskräfte entsandt worden seien, um die Situation in den Griff zu bekommen. Die meisten Schlangen aber seien durch die Flut bereits in umliegende Gebiete geschwemmt worden.

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