China: Schlangeninvasion in Katastrophengebiet

Bewohner der südchinesischen Provinz Guangxi sehen sich derzeit nicht nur mit dem elementaren Albtraumszenario konfrontiert, das durch einen Erdrutsch und einen darauffolgenden Tornado ausgelöst wurde. Sie müssen sich mit knapp tausend aus einer Zuchtstation entflohenen Schlangen herumschlagen. Einige sind hochgiftig, darunter Kobras.