U-Ausschuss lädt Polit-Spitzen, doch einer fehlt!

Aktuelle und frühere ÖVP-Spitzen werden für den Herbst vor den Pilnacek-U-Ausschuss geladen, darunter Bundeskanzler Christian Stocker und Ex-Kanzler Karl Nehammer.

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