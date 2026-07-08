Argentiniens Goldtor war besonderer Meilenstein

Emotionen, Tränen, Rekorde. Das unfassbare Comeback von Weltmeister Argentinien geht definitiv in die Geschichtsbücher ein. Auch, weil der Treffer von Fernandez zum 3:2 ein besonderer in der WM-Historie war.
Das erste Tor in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft wurde am 13. Juli 1930 von dem Franzosen Lucien Laurent erzielt. Er traf in der 19. Minute beim 4:1-Auftaktsieg der französischen Nationalmannschaft gegen Mexiko in Montevideo. 35.058 Tage später gab es im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta den nächsten Meilenstein.
Denn Enzo Fernandez sorgte nicht für das entscheidende Tor zum historischen 3:2-Comebacksieg – noch nie hatte ein Team bei einer WM so spät 0:2 zurückgelegen und noch in der regulären Spielzeit gewonnen – für Argentinien, sondern auch für das 3000. Tor der WM-Geschichte bzw. für das 280. bei diesem Turnier.
1978 und 2006
Bei der größten WM aller Zeiten wurde ja der bisherige Torrekord, der bisher bei 172 (Katar 2022) lag, bereits nach 60 von insgesamt 104 Partien gebrochen. Am wenigsten Treffer gab es hingegen mit je 70 bei den ersten beiden Weltmeisterschaften 1930 in Uruguay und 1934 in Italien zu sehen. Das 1000. hatte übrigens 1978 der Niederländer Rob Rensenbrink gegen Schottland geschossen, Schwedens Marcus Allbäck sorgte am 20. Juni 2006 beim 2:2 gegen England für den 2000. Treffer.
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