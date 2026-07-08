Argentiniens Goldtor war besonderer Meilenstein

1978 und 2006

Bei der größten WM aller Zeiten wurde ja der bisherige Torrekord, der bisher bei 172 (Katar 2022) lag, bereits nach 60 von insgesamt 104 Partien gebrochen. Am wenigsten Treffer gab es hingegen mit je 70 bei den ersten beiden Weltmeisterschaften 1930 in Uruguay und 1934 in Italien zu sehen. Das 1000. hatte übrigens 1978 der Niederländer Rob Rensenbrink gegen Schottland geschossen, Schwedens Marcus Allbäck sorgte am 20. Juni 2006 beim 2:2 gegen England für den 2000. Treffer.