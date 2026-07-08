Ihr Video mit Ronaldo hat 420 Millionen Zugriffe

„Stimmung anders als erwartet“

Zu ihrem Stadionbesuch in San Francisco beim Spiel gegen Jordanien sagen sie: „Die Stimmung war anders, als man sie von einer WM erwartet. Bei der Hydration Break sind in der ersten Hälfte viele Zuschauer aufgestanden und sind erst nach der Halbzeitpause wieder gekommen. Sie sind einfach essen gegangen, wie sie es auch vom Baseball kennen. Es war ein Kommen und Gehen. Das konnten wir nicht nachvollziehen.“