Ihr Video mit Ronaldo hat 420 Millionen Zugriffe

Ihr Kick-Video mit Zlatan Ibrahimovic hält auf Instagram bei 180 Millionen Zugriffen, jenes mit einem Handschlag mit Lamine Yamal bei 233 Millionen. Aber der Hit ist ein Treffen mit Cristiano Ronaldo bei der WM: 420 Millionen Views! Über die 26-jährige Fußball-Influencerin Celine Dept staunen auch Filip Milenov und Dennis Salioski von „The Boss Vienna“, die in der österreichischen Fußball-Szene sehr gut vernetzt sind.
Die Fußball-Influencerin Celine Dept genießt ihren WM-Besuch als Fan. Die 26-Jährige spielte früher selbst bei Cercle Brügge. Sie traf in der Vergangenheit schon Größen wie Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland oder auch Zlatan Ibrahimovic. Ihr Markenzeichen ist der perfekte Handschlag mit den Stars.
In den USA erfüllte sich ihr größter Traum – ein Treffen mit ihrem Idol Cristiano Ronaldo. Wegen ihm hatte sie mit dem Fußballspielen begonnen. Vor Rührung brach sie in Tränen aus. Das Video dazu wurde allein auf Instagram bisher 420 Millionen (!) Mal angeschaut. Und auch ihre 63,3 Millionen Abonnenten auf YouTube waren begeistert.
„Das ist perfekt für Social Media“
Die österreichischen Influencer Filip Milenov und Dennis Salioski von „The Boss Vienna“, die bei Österreichs Spiel gegen Jordanien in San Francisco im Stadion waren und bei der Verabschiedung des Nationalteams ein lustiges Video mit Bundespräsident Alexander van der Bellen gedreht hatten, sagen über Celine Dept: „Wenn du einmal drin bist in der Szene der Superstars, hast du es geschafft. Sie macht wirklich lässige Sachen. Ihre Clips sind kreativ und einfach, das ist perfekt für Social Media.“
Beide hoben hervor: „Ihr Treffen mit Ronaldo war maximal exklusiv. Europas erfolgreichster Streamer quartierte sich im Teamhotel von Portugal ein, schrieb mit Teamspieler Rafael Leao, um ein Foto mit Cristiano zu bekommen. Aber er schaffte es nicht.“
Video mit Gregerl statt mit Ronaldo
Filip und Dennis betonen: „Celine hat sich das alles erarbeitet, sie ist einfach cool. Wir gönnen ihr den Erfolg von ganzem Herzen. Und wir haben dafür ein Foto und ein Video mit Michael Gregoritsch. Das taugt uns wiederum sehr.“
„Stimmung anders als erwartet“
Zu ihrem Stadionbesuch in San Francisco beim Spiel gegen Jordanien sagen sie: „Die Stimmung war anders, als man sie von einer WM erwartet. Bei der Hydration Break sind in der ersten Hälfte viele Zuschauer aufgestanden und sind erst nach der Halbzeitpause wieder gekommen. Sie sind einfach essen gegangen, wie sie es auch vom Baseball kennen. Es war ein Kommen und Gehen. Das konnten wir nicht nachvollziehen.“
Ebenfalls verblüfft waren Dennis und Filip, wie viele Leute keine Ahnung von der WM hatten: „Manche wussten nicht einmal, dass sie stattfindet. Umgekehrt haben wir null Ahnung von Baseball. Das finden viele Amerikaner wohl auch komisch.“
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