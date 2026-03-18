Vorsicht, Zecken lauern überall auf ihre Opfer!

Grundsätzlich ist man mittlerweile nirgendwo mehr sicher! Es gab und gibt Hotspots, an denen ganz besonders viele infizierte Zecken lauern. Doch galten Tirol und Vorarlberg früher als nahezu FSME-frei, so ist das in den vergangenen Jahren nicht mehr der Fall. Durch den Klimawandel ändert sich das Verbreitungsgebiet der Zecken ständig – das gilt nicht nur für die Fläche, sondern genauso für die Höhe. Die Blutsauger wurden vereinzelt schon in Höhen von bis zu 1500 Meter über dem Meeresspiegel gefunden.