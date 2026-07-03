Sabotageverdacht: Legen China-Apps Tuk-Tuks lahm?

Ein Tuk-Tuk-Fahrer in Neu Delhi, dessen Fahrzeug am Donnerstag eine Panne hatte, sagte, er verliere „wegen dieser Apps“ viel Geld. „Gestern hat meine E-Rikscha den Dienst versagt. Bei der extremen Hitze in Delhi musste ich sie sechs oder sieben Kilometer lang allein zum Servicezentrum schieben, um das Problem beheben zu lassen“, berichtete der 28-jährige Ghanshyam Kumar.