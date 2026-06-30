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Abkühlung: Wann der Regen Ihre Gemeinde erreicht

Wetter
30.06.2026 18:00
Unsere interaktive Regenkarte zeigt Ihnen, wann es in Ihrer Gemeinde regnen wird.
Unsere interaktive Regenkarte zeigt Ihnen, wann es in Ihrer Gemeinde regnen wird.(Bild: tan4ikk – stock.adobe.com)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Der Ventilator läuft bei vielen Österreichern seit Tagen auf Hochtouren – doch jetzt ist endlich ein Ende der Hitzewelle in Sicht. Am Dienstagabend zieht die erste Abkühlung ins Land. Am Mittwoch folgen Regen und Gewitter in ganz Österreich. Mit unserer interaktiven Regenkarte sehen Sie, wann die ersten Tropfen Ihre Gemeinde erreichen.

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Die Hitzewelle hatte Österreich tagelang fest im Griff gehabt, zuletzt schwitzte vor allem der Osten bei Höchstwerten von deutlich über 35 Grad. Viele sehnen sich längst nach einer Abkühlung und genau die kommt jetzt endlich.

Einzelne Gewitter im Bergland
Am Dienstagabend ziehen zunächst im Bergland und im nördlichen Alpenvorland einzelne, teils kräftige Gewitter durch. In der Nacht beruhigt sich das Wetter zwar vorübergehend wieder, doch das ist nur die Ruhe vor der Wetterumstellung. Die abendlichen Tiefsttemperaturen liegen bei 12 bis 24 Grad.

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Im Osten bleibt es in der Nacht zunächst noch warm. Doch auch dort macht sich die Kaltfront langsam bemerkbar und beendet spätestens am Mittwoch die Hitzewelle. Die Temperaturen gehen damit endlich wieder spürbar zurück.

Großflächige Abkühlung am Mittwoch
Denn schon in den frühen Morgenstunden erreicht die Kaltfront den Westen und Nordwesten Österreichs. Mit ihr ziehen dichte Wolken, Regen und teils gewittrige Schauer auf. Für viele ist das die langersehnte Erlösung nach den heißen Tagen und tropischen Nächten. Im Laufe des Tages kommt der Regen dann auch in den Osten des Landes. Somit lässt sich die Sonnencreme mit dem Regenschirm austauschen.

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