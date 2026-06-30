Abkühlung: Wann der Regen Ihre Gemeinde erreicht

Großflächige Abkühlung am Mittwoch

Denn schon in den frühen Morgenstunden erreicht die Kaltfront den Westen und Nordwesten Österreichs. Mit ihr ziehen dichte Wolken, Regen und teils gewittrige Schauer auf. Für viele ist das die langersehnte Erlösung nach den heißen Tagen und tropischen Nächten. Im Laufe des Tages kommt der Regen dann auch in den Osten des Landes. Somit lässt sich die Sonnencreme mit dem Regenschirm austauschen.