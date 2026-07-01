Chinas Staatschef Xi droht Taiwans „Separatisten“

Die Volksrepublik betrachtet die demokratisch regierte Insel als Teil ihres Staatsgebiets, obwohl Taiwan seit Jahrzehnten eine eigene Regierung hat. Der Konflikt geht auf den chinesischen Bürgerkrieg zurück. Nach der Niederlage gegen die Kommunisten floh die nationalchinesische Regierung mit ihren Truppen nach Taiwan. Seit der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 widersetzt sich die Insel einer Eingliederung durch Peking.