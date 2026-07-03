Insider: Apple plant iPhone-Produktoffensive

„Im Vergleich zu Apples Verhandlungsmacht sind die chinesischen Smartphone-Hersteller in einer schwachen Position, was die Beschaffung größerer Mengen an Speicherchips oder Preiserhöhungen angeht. … Das gibt Apple einen guten Anreiz, die iPhones im Frühjahr auf den Markt zu bringen und einen größeren Marktanteil zu erobern“, sagte ein Manager eines Zulieferers von Apple und Xiaomi.