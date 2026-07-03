„Supercomputer“ um 36 Mio. Euro startet in Linz

So befinden sich am „Science Center“ der Technischen Universität (TU) Wien im Arsenal in Wien-Landstraße 184 Rechenknoten, an den Universitäten in Innsbruck und Linz sind es jeweils 128 Stück. Den Kern bilden 1.088 Grafikprozessoren (GPUs) und 880 Zentralprozessor-Einheiten (CPUs). Die geografische Verteilung erhöhe die Widerstandsfähigkeit des Systems und dessen Verfügbarkeit, weil sich die einzelnen Teile auch unabhängig voneinander betreiben lassen. Alles in allem kommt man auf eine Leistung von 45,11 Petaflops – ein Petaflop bedeutet eine Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde. Am Standort Innsbruck integriert man auch einen neuartigen Quantencomputer namens „OTTER“, der mit bis zu 20 miteinander quantenmechanisch verbundenen Quanten-Bits („Qubits“) ausgestattet ist, in den neuen Rechnerverbund.