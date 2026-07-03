Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Globaler Top-100-PC

„Supercomputer“ um 36 Mio. Euro startet in Linz

Oberösterreich
03.07.2026 12:18
Der „Supercomputer“ MUSICA.
Der „Supercomputer“ MUSICA.(Bild: JKU)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit dem „Multi-Site Computer Austria“ (MUSICA) – einem Hochleistungscomputer für die Forschung, der auf drei Standorte im Land verteilt ist – steigt Österreich erneut in der Liste der weltweit 100 schnellsten Rechner ein. Am Freitag wurde die rund 36 Millionen Euro teure Infrastruktur in Wien, Linz und Innsbruck offiziell eröffnet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So befinden sich am „Science Center“ der Technischen Universität (TU) Wien im Arsenal in Wien-Landstraße 184 Rechenknoten, an den Universitäten in Innsbruck und Linz sind es jeweils 128 Stück. Den Kern bilden 1.088 Grafikprozessoren (GPUs) und 880 Zentralprozessor-Einheiten (CPUs). Die geografische Verteilung erhöhe die Widerstandsfähigkeit des Systems und dessen Verfügbarkeit, weil sich die einzelnen Teile auch unabhängig voneinander betreiben lassen. Alles in allem kommt man auf eine Leistung von 45,11 Petaflops – ein Petaflop bedeutet eine Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde. Am Standort Innsbruck integriert man auch einen neuartigen Quantencomputer namens „OTTER“, der mit bis zu 20 miteinander quantenmechanisch verbundenen Quanten-Bits („Qubits“) ausgestattet ist, in den neuen Rechnerverbund.

Neueinstieg in Welt-Top-100
Finanziert wurde selbiger über die aus dem EU-Wiederaufbaufonds „NextGenerationEU“ gespeiste Forschungsoffensive „Quantum Austria“ mit 20 Millionen Euro. Zusätzliche 16 Millionen kommen vom Wissenschaftsministerium. Die Integration des Quantencomputers schlug mit zusätzlichen 9 Millionen Euro zu Buche.

MUSICA reiht sich in der sich mitunter rasch verändernden Liste der schnellsten Supercomputer – Stand Juni – unter den Top-100 ein, so die Angaben der Partnerinstitutionen, der TU Wien und TU Graz, der Unis Wien, Innsbruck und Linz, sowie der Universität für Bodenkultur (Boku) und des Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Die Services der Infrastruktur stehen „Anwendern aus Forschung, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung offen, die einen Bedarf nach sehr hoher Rechenleistung haben“, heißt es. Seit im Mai der Regelbetrieb gestartet ist, wird auf den MUSICA-Systemen – eigentlich eine Art großer Verband einzelner Computer, die allerdings gemeinsam an Aufgaben arbeiten – eifrig gerechnet.

Vormals schnellster Rechner des Landes weit abgehängt
Die neue Infrastruktur sei „ein Meilenstein für den Forschungsstandort Österreich. Der Supercomputer schafft die Grundlage dafür, dass Spitzenforschung, Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien und Innovation auch künftig in Österreich auf höchstem Niveau stattfinden können“ und sichere die technologische Souveränität, wird Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) zitiert. Die Anwendungen reichen etwa von grundlagenorientierten Forschungsfragen, wie etwa aufwendigen Simulationen zur Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen, über Fragen aus den Wirtschafts-, Ingenieurs- oder Lebenswissenschaften, der Umweltforschung bis hin zu Berechnungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI).

MUSICA ist Teil des „Austrian Scientific Computing“-Verbundes (ASC), der auch die beiden vormals schnellsten Rechner des Landes – den „Vienna Scientific Cluster 5“ (VSC-5) und seinen Vorgänger VSC-4 – umfasst. Seinen unmittelbaren Vorgänger überflügelt das neue System um mehr als das Achtfache. Für ASC-Leiter Andreas Rauber vereint MUSICA „zwei Welten, die in der modernen Wissenschaft zunehmend zusammenwachsen: klassische Großsimulation und KI-gestützte Datenanalyse“.

Lesen Sie auch:
Die Baufirma Weixelbaumer hat ihren Sitz in Wels.
150-jährige Geschichte
Baufirma wird nach Millionen-Pleite weitergeführt
03.07.2026
AMS will gegensteuern
Plus 5,2%: Arbeitslosigkeit bei Frauen steigt an
01.07.2026
Krone Plus Logo
Weil Komma nicht geht
Bäcker brauchen wegen Steuersenkung neue Kassen
30.06.2026

Plädoyer gegen geringere Uni-Budgets
Vor dem Hintergrund der noch unklaren budgetären Situation an den Unis in den kommenden Jahren weist Rauber darauf hin, dass es einer „verlässlichen, planbaren Finanzierung des MUSICA-Betriebs“ bedürfe. Der Quantenphysiker Gregor Weihs – ab März 2027 neuer Rektor der Universität Innsbruck – stößt ins gleiche Horn: Man vereine hier „High Performance Computing, Künstliche Intelligenz und Quantencomputing auf internationalem Niveau“. Würden nun die Uni-Budgets de facto sinken, „trifft das nicht nur Hochleistungsrechnen und KI – es würde auch Österreichs ersten Quantencomputer massiv in seiner Nutzung und Weiterentwicklung betreffen“, wird Weihs zitiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.07.2026 12:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.387 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.752 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
109.997 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1035 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
889 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
831 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Oberösterreich
Globaler Top-100-PC
„Supercomputer“ um 36 Mio. Euro startet in Linz
Anrainer genervt
Illegale Rennen: „Denen geht nichts über das Auto“
Beide Richtungen zu
Pyhrnautobahn wegen Gefahrgutaustritt gesperrt
Die Gletscher sterben:
Unglaubliche Mengen schmelzen jeden Tag
Prozess in Linz
Brucknerhaus-Affäre: Prozess geht in zweite Runde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf