Freundschafts-Drama vor großer Swift-Traumhochzeit

Blake Lively floh aus New York!

Doch ein Name fehlt auf der Gästeliste: Blake Lively! Echte „Swifties“ wissen: Die Schauspielerin war über Jahre eine der wichtigsten Frauen in Taylors Leben. Eine Freundschaft, die weit über die Bussi-Bussi-Momente auf dem Red Carpet hinaus ging. So ist Swift die Patentante von Livelys und Ryan Reynolds vier Kindern, als die Sängerin gerade frisch verknallt in Kelce war, fieberte die Hollywood-Schönheit mit ihrer Freundin auf der Tribüne bei seinen Football-Matches mit.