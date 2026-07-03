Freundschafts-Drama vor großer Swift-Traumhochzeit

Es gab Zeiten, da passte sprichwörtlich kein Blatt zwischen Taylor Swift und Blake Lively. Doch diese Zeiten sind vorbei. Denn vor der Traumhochzeit der Sängerin mit Travis Kelce spielt sich ein wahres Freundschafts-Drama ab!
Alle Welt fiebert auf den heutigen Abend hin, wenn Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden in New York die Promi-Hochzeit des Jahres feiern.
Rund 1000 Gäste sind geladen, darunter Superstars wie Selena Gomez, die sich am Vorabend in der Limousine noch schnell für das Probedinner schick machte, oder Gigi Hadid, die Gerüchten zufolge mit in Begleitung von Bradley Cooper dabei ist.
Blake Lively floh aus New York!
Doch ein Name fehlt auf der Gästeliste: Blake Lively! Echte „Swifties“ wissen: Die Schauspielerin war über Jahre eine der wichtigsten Frauen in Taylors Leben. Eine Freundschaft, die weit über die Bussi-Bussi-Momente auf dem Red Carpet hinaus ging. So ist Swift die Patentante von Livelys und Ryan Reynolds vier Kindern, als die Sängerin gerade frisch verknallt in Kelce war, fieberte die Hollywood-Schönheit mit ihrer Freundin auf der Tribüne bei seinen Football-Matches mit.
Doch mittlerweile steht fest: Die einst so innige Freundschaft scheint Risse bekommen zu haben. Denn während Swift und Kelce New York mit ihrer Mega-Hochzeit gerade Kopf stehen lassen, sind Lively und Reynolds gar nicht in der Stadt. Mehr noch! Fast scheint es so, als hätten sie möglichst viel Abstand zwischen sich und den Trubel um das glückliche Brautpaar bringen wollen.
Das Hollywoodpaar wurde nämlich am Donnerstag in Lake Placid im Norden des Bundesstaates New York fotografiert – rund 460 Kilometer von Manhattan entfernt! Während sich Swift gerade für das Probedinner im Madison Square Garden schick machte, feuerten Lively und Reynolds laut US-Medien ihre Tochter Betty (6) bei einer Pferdeshow auf einer Farm an.
Livley-Rechtsstreit als Zankapfel
Doch was ist der Grund, dass an Taylor Swifts wichtigstem Tag im Leben ausgerechnet ihre einstige beste Freundin fehlt? Gerüchten zufolge soll die Promi-Freundschaft wegen Livelys Rechtsstreit mit ihrem „It Ends With Us“-Kollegen Justin Baldoni zerbrochen sein. Denn plötzlich tauchte auch Swifts Name auf, es war zwischenzeitlich sogar die Rede davon, dass die Sängerin, deren Song „My Tears Ricochet“ im Film verwendet wurde, als mögliche Zeugin im erbitterten Rechtsstreit aussagen sollte.
Für Swift ein No-Go, da sie mit dem eigentlichen Streit der beiden Hauptdarsteller nichts zu tun hatte. Außerdem wurde die Freundschaft von Swift und Lively plötzlich Thema der Anwälte, während sich die US-Presse auf das Thema stürzte. Wie es munkelt, ist der Kontakt zu diesem Zeitpunkt abgebrochen.
Im und um den Madison Square Garden wurden am Freitagmorgen noch die letzten Vorbereitungen für die Mega-Sause von Taylor Swift und Travis Kelce getroffen. Klicken Sie sich hier durch die Bilder:
Zwar haben sich weder Swift noch Lively öffentlich zu einer möglichen Meinungsverschiedenheit geäußert, dass die Schauspielerin an Swifts Hochzeitstag aber nicht dabei ist, spricht jedoch Bände.
Die Stimmung wird sich die glückliche Braut von diesem Umstand sicher nicht verderben lassen. Immerhin trudelten in den letzten Tagen immer mehr berühmte Freunde des Brautpaares im Big Apple ein. Ellie Goulding etwa, die gemeinsam mit ihrem Freund Beau am Donnerstag noch in Wimbledon zu Gast war, bevor sie nach New York jettete.
Unterdessen werden auch immer mehr Informationen zum Probeessen am Donnerstagabend bekannt. So soll Swift den Madison Square Garden fin rosafarbenes Licht getaucht haben, der Innenbereich war mit pfirsichfarbenen Blumen dekoriert.
Madison Square Garden völlig umgestaltet
Am Freitag wurden erneut altrosa Vorhänge vor den Scheiben der Konzerthalle drapiert. Für die große Hochzeits-Sause, die angeblich ab 16 Uhr mit einem Cocktail-Empfang im sechsten Stock des Gebäudes beginnt, soll alles perfekt sein. Wie US-Medien unterdessen munkeln, soll gegen 17.30 Uhr die Trauung von Swift und Kelce in der Haupthalle stattfinden, gefolgt von der Hochzeitsfeier.
Rund um den Madison Square Garden wurden Straßen gesperrt und umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet. Wie die „New York Times“ berichtet, sollen während der Feierlichkeiten Hunderte Polizeibeamte rund um die Arena im Einsatz sein.
Auch das Magazin „People“ berichtet unter Berufung auf Insider, der Madison Square Garden sei für die Feierlichkeiten vollständig umgestaltet worden. Ein Insider enthüllte: „Ich habe ihn noch nie so anders gesehen.“ Ein weiterer ergänzte: „Es sieht wirklich besonders aus. Es gibt Rasenflächen, Teppiche und Überdachungen – alles wirkt wie ein Ort, an dem man heiratet. Es wurde zwar auch eine Bühne aufgebaut, aber das Ganze hat etwas ganz Besonderes.“
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