Kolumbien gegen Ghana – ab 3.30 Uhr LIVE

Kolumbien weiter ein Geheimtipp

Ob das Glücksgefühl reicht, sei dahingestellt. Zumal sich Kolumbien bei dieser Endrunde still und leise zu einer der überzeugendsten Mannschaften entwickelt hat. Eine stabile Defensive verbindet sich mit offensivem Fußball, der den Kolumbianern den Sieg in einer Gruppe einbrachte, die von vielen als eine der schwierigsten eingeschätzt wurde. Kommt man über Ghana hinweg, wartet der Sieger aus Schweiz – Algerien. Ins Viertelfinale zogen die Cafeteros überhaupt erst einmal ein: 2014 in Brasilien schied man dort gegen die Gastgeber mit 1:2 aus.