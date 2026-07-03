Hitzewelle: Mindestens 2000 Tote in Frankreich

Im Juni wurden die drei heißesten Tage jemals gemessen

Klimaforscher verglichen die Juni-Hitzewelle in Frankreich mit jener von 2003, die im Land rund 15.000 Todesopfer forderte. Beide seien etwa gleich lang gewesen: Die Juni-Hitzewelle dauerte 14 Tage, verglichen mit 16 Tagen 2003. Zudem wurden dieses Jahr bereits drei der heißesten Tage jemals gemessen, wie der Radiosender „RFI“ meldete. Diese Hitzewelle sei sogar europaweit die schwerste jemals gemessene, meinten Klimaforscher der World Weather Attribution. Ohne den Klimawandel wären die derzeitigen Ausmaße nicht möglich gewesen, so die Experten.