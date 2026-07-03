Steinbrenner paddelt zum Junioren-Weltmeistertitel

Kurz gezittert

Kurz zittern musste der 17-Jährige noch, als Semifinal-Sieger Kilian Käding bei der zweiten Zwischenzeit mit knapp zwei Sekunden geführt hatte. Aber spätestens als der Deutsche eine große 50-Sekunden-Strafe kassierte, war der Weltmeistertitel fixiert. Und Steinbrenner wandelte damit auf den Spuren seiner Kärntner Kanu-Kollegen Mario Leitner und Felix Oschmautz, die ebenso Junioren-Weltmeister waren.