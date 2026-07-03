Steinbrenner paddelt zum Junioren-Weltmeistertitel

Kärnten ist und bleibt das Bundesland der Kanu-Talente! Nach Mario Leitner 2014 und Felix Oschmautz 2017 holte sich jetzt der Gailtaler Max Steinbrenner in Krakau (Pol) ebenso den Junioren-Weltmeistertitel im Wildwasserslalom. Nach dritten Plätzen im Vorlauf und im Semifinale hatte er im Endlauf die besten Nerven.
Schon vor der aktuell laufenden Nachwuchs-Weltmeisterschaft in Krakau (Pol) hatte Wildwasser-Kanute Max Steinbrenner zur „Krone“ gemeint: „Mein Ziel ist das Finale – und da ist dann alles möglich, auch eine Medaille.“ Und am Ende lachte der Nötscher bei den Junioren sogar vom obersten Stockerl, blieb fehlerfrei.
Kurz gezittert
Kurz zittern musste der 17-Jährige noch, als Semifinal-Sieger Kilian Käding bei der zweiten Zwischenzeit mit knapp zwei Sekunden geführt hatte. Aber spätestens als der Deutsche eine große 50-Sekunden-Strafe kassierte, war der Weltmeistertitel fixiert. Und Steinbrenner wandelte damit auf den Spuren seiner Kärntner Kanu-Kollegen Mario Leitner und Felix Oschmautz, die ebenso Junioren-Weltmeister waren.
Die zweite Medaille
Für Steinbrenner ist es bereits der zweite Erfolg bei einem Großereignis: Im Vorjahr hatte sich das Toptalent die Silbermedaille geholt, kürzlich in Prag durfte Max auch schon erste Weltcup-Luft schnuppern.
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