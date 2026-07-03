Salmonellen: Spar ruft beliebten Hummus zurück!

Salomenellen-Verdacht in beliebten NENI-Produkt: Spar ruft am Freitagnachmittag vorsorglich den „Spar Natur*pur by NENI Hummus natur 125 g“ zurück.
Wie der Konzern mitteilte, wurde in dem Produkt mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis inklusive 7. Juli 2026 eine mögliche Verunreinigung durch Salmonellen der Rohware Tahina festgestellt.
Aus diesem Grund ruft Spar vorsorglich das Produkt zurück. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr gezogen.
Spar ruft vorsorglich den „Spar Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis inkl. 07.07.2026 zurück.
Spar Österreich
Hummus nicht konsumieren!
Kunden, die das Produkt bereits erworben haben, werden aufgefordert, den Hummus nicht zu konsumieren. Alle anderen Produkte von Spar Natur*pur sowie Hummuserzeugnisse seien nicht betroffen.
Wer den betroffenen Dip gekauft hat, kann ihn in der nächstgelegenen Spar, Eurospar sowie Interspar-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon rückerstattet.
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