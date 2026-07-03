Corona-Test-Krimi: Alle Angeklagten freigesprochen

Den Ausschlag für den Freispruch gab letztlich ein, so der vorsitzende Rat, „unglaubwürdiger Auftritt“ im Zeugenstand. Unter anderem konnte der belastete AMZ-Mitarbeiter vor Gericht nicht einmal erklären, welche Befugnisse er genau hatte. Für den Richter war der Fall daher klar: Die Angeklagten hätten redlich davon ausgehen dürfen, dass der Mann tatsächlich über eine Vollmacht verfügte. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, ob sie das Urteil bekämpfen wird – und offen ist auch, ob nun ein Verfahren gegen den fragwürdigen AMZ-Mitarbeiter folgt.