Dieser Spanien-Kicker beeindruckte das ÖFB-Team

„Habe ich live noch nie erlebt“

„Ich sage ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wer Man of the Match war, dann heißt der Rodri“, erklärte Rangnick und führte sichtlich beeindruckt aus: „Rodri habe ich zum ersten Mal gesehen in einem Spiel, das war schon außergewöhnlich. So eine Leistung von einem Spieler auf dieser Position habe ich live noch nie erlebt.“