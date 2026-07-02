Grauslicher Chat-Skandal erschüttert Gewerkschaft

Ein brisanter Chat-Skandal sorgt derzeit für Aufsehen innerhalb der Gewerkschaft GPA: Screenshots einer Jungfunktionär-Gruppe aus dem Jahr 2022 zeichnen ein schockierendes Bild.
Was eigentlich als organisatorisches Tool für einen mehrtägigen Ausbildungskurs der GPA-Jugend gedacht war, entwickelte sich offenbar zu einem Sammelbecken für geschmacklose, sexistische und menschenverachtende Inhalte.
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