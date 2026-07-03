Offiziell: LASK-Stürmer zieht es nach Deutschland!

„Besonders und aufregend“

„Es ist meine erste Station außerhalb von Österreich, das macht den Wechsel für mich sehr besonders und aufregend“, erläuterte Entrup, der kommende Woche ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Die Eintracht entschied sich bewusst für einen routinierten Akteur. „Er bringt die notwendige Erfahrung, Abgezocktheit und Präsenz mit. Zudem verfügt er sowohl über die Qualität im Wandspiel als auch in der Box. Max ist im Strafraum sehr präsent und besitzt einen Torriecher. Darüber hinaus zeichnet ihn ein großer Ehrgeiz und ein hoher Leistungsanspruch aus“, sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.