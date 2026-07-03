Leerer Tank führte zu Flugzeugabsturz in Kroatien

Wie die Kleine Zeitung aus dem Bericht zitierte, dürfte die Unfallursache „der Ausfall des Flugzeugmotors aufgrund von Treibstoffmangel sowie eine misslungene Notlandung“ gewesen sein. Weder in den Treibstofftanks noch in anderen Teilen des Kraftstoffsystems sei Kraftstoff gefunden worden. Dies dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb nach dem Absturz kein Feuer ausgebrochen war.