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Bericht liegt vor

Leerer Tank führte zu Flugzeugabsturz in Kroatien

Tirol
03.07.2026 17:34
Anfang Juni kam es zu dem furchtbaren Absturz.
Anfang Juni kam es zu dem furchtbaren Absturz.(Bild: APA Images/ AP / Goran Sebelic)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Vier Österreicher – darunter auch Praterkönig Walter Pondorfer – verloren Anfang Juni bei einem tragischen Flugzeugabsturz in Kroatien ihr Leben. Nun steht die Ursache für das Drama fest. 

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Wie die „Krone“ ausführlich berichtete, war die Unglücksmaschine an einem Donnerstag Anfang Juni gegen 10.20 Uhr in Nikolsdorf (Osttirol) gestartet. Augenzeugen zufolge soll das Flugzeug zunächst normal geflogen sein, ehe es kurz vor dem Flughafen Medulin in Istrien plötzlich in einen spiralförmigen Sturzflug geriet und schließlich aufschlug. An der Absturzstelle standen rasch zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.

Unter den vier einheimischen Todesopfern befand sich auch „Funtime“-Chef Walter Pondorfer. 

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Untersuchungsbehörde veröffentlichte Bericht
Zu Beginn der Ermittlungen wurde noch über einen medizinischen Notfall an Bord spekuliert, der zu dem verheerenden Unglück geführt haben soll. Dieser Spekulation widerspricht nun der vorläufige Bericht der kroatischen Untersuchungsbehörde (AIN), der am Freitag veröffentlicht wurde. 

Wie die Kleine Zeitung aus dem Bericht zitierte, dürfte die Unfallursache „der Ausfall des Flugzeugmotors aufgrund von Treibstoffmangel sowie eine misslungene Notlandung“ gewesen sein. Weder in den Treibstofftanks noch in anderen Teilen des Kraftstoffsystems sei Kraftstoff gefunden worden. Dies dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb nach dem Absturz kein Feuer ausgebrochen war.

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