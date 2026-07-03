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Heute LIVE: Das Sprint-Shootout in Silverstone

Formel 1
03.07.2026 06:11
George Russell in seinem Mercedes
George Russell in seinem Mercedes(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es ist wieder so weit: In der Formel 1 steht am Wochenende der Große Preis von Großbritannien in Silverstone auf dem Programm. Um 17.30 Uhr startet das Sprint-Shootout, sozusagen die Quali für den samstäglichen Sprint. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Hier der ZWISCHENSTAND:

Hier der Stand in der Fahrer-WM:

Mit 8 von 22 Rennen ist zwar erst rund ein Drittel der Rennen der heurigen Formel-1-Saison gefahren, bei den Sprints beginnt hingegen in Silverstone mit dem vierten von sechs Kurzrennen (Samstag, 13 Uhr) die zweite „Halbzeit“. Das Sprint-Format gibt es fünf Jahre, in Silverstone hatte es Mitte Juli 2021 die Premiere gegeben.

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