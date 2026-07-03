Heute LIVE: Das Sprint-Shootout in Silverstone

Mit 8 von 22 Rennen ist zwar erst rund ein Drittel der Rennen der heurigen Formel-1-Saison gefahren, bei den Sprints beginnt hingegen in Silverstone mit dem vierten von sechs Kurzrennen (Samstag, 13 Uhr) die zweite „Halbzeit“. Das Sprint-Format gibt es fünf Jahre, in Silverstone hatte es Mitte Juli 2021 die Premiere gegeben.