Diese Talente überzeugten bisher bei der WM 2026

Die WM 2026 befindet sich bereits in der heißen Phase. Und einige Talente konnten die größte Fußball-Bühne nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Wir haben die heißesten Jung-Aktien zusammengestellt.
2010 war es Asmoah Gyan, 2014 James Rodriguez und 2018 Aleksander Golowin. Eine Weltmeisterschaft verhilft häufig Youngsters zum großen Durchbruch. 2022 zeigte Enzo Fernandez groß auf, wechselte nach dem Titel mit Argentinien mit nur 21 Jahren für satte 121 Millionen von Benfica Lissabon in die Premier League zu Chelsea. Hier unser Überblick, welche Rohdiamanten dieses Mal in der weltgrößten Fußball-Auslage glänzen ...
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