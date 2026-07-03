Zuckerberg enttäuscht von KI-Fortschritt bei Meta

Zudem sei der Konzernumbau samt massiven Stellenstreichungen nicht so reibungslos verlaufen wie erhofft. Die Erwartungen an die neue Struktur hätten sich noch nicht erfüllt. Zuckerberg rechnet jedoch damit, dass sich die KI-Investitionen in den kommenden drei bis sechs Monaten stärker auszahlen werden. Meta wird in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 145 Milliarden Dollar (127,20 Milliarden Euro) für KI-Infrastruktur ausgeben. Ein Konzernsprecher lehnte eine Stellungnahme ab.