ARA erteilt Batterien-Pfand eine klare Absage

Sammelquote von 82 Prozent

Zu den Aufgaben der ERA, der Tochter der ARA, zählen das Sammeln und Recyceln von Elektrogeräten sowie Batterien. Bei den herkömmlichen Batterien beträgt die Sammelquote 82 Prozent, in manchen Quartalen ist der Wert deutlich höher. Was die Quote drückt, ist das geringe Sammelaufkommen bei Lithium-Ionen-Akkus, das nur 14 Prozent ausmacht. Gerade diese sind eine potenzielle Gefahr, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Diese Akkus können etwa bei Über- oder Tiefentladung sowie Beschädigung zu Bränden führen.