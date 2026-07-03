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„Kein Lenkungseffekt“

ARA erteilt Batterien-Pfand eine klare Absage

Wirtschaft
03.07.2026 08:31
(Bild: Imre Antal)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Immer wieder werden Stimmen laut, die ein Pfand- oder Cashback-Sytem für Batterien fordern. Die Abfall Recycling Austria (ARA) hat diesem Ruf nun eine Absage erteilt. Es hätte „keinen Lenkungseffekt“, sagte Thomas Maier, Geschäftsführer der Elektro Recycling Austria (ERA). Ein solches System habe bereits bei Kühlgeräten nicht funktioniert.

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Bis Mitte 2005 bekamen Kundinnen und Kunden beim Kauf eines Kühlschranks ein Pickerl. Wurden die alten, defekten Kühlschränke zurückgebracht, erhielten die Kundinnen und Kunden mit dem Pickerl Geld retour. „Aber das haben die meisten nicht mehr gefunden“, blickte Maier im Gespräch mit der APA zurück. Auch ein sogenanntes Cashback-System bringe nicht den gewünschten Effekt. „Wenn das nur Österreich macht, kaufen die Leute die Batterien in Freilassing (Deutschland; Anm.) und geben sie dann in Salzburg zurück.“

Beide Systeme würden zudem Kosten verursachen, die letztlich die Konsumentinnen und Konsumenten zu tragen hätten. Daher würden die Verkäufe über Onlineplattformen zunehmen, sagte Maier. Dabei laufe man zudem Gefahr, Billigprodukte zu erwerben, die rasch zu einem Sicherheitsrisiko werden können.

Zitat Icon

Wenn das nur Österreich macht, kaufen die Leute die Batterien in Freilassing (Deutschland; Anm.) und geben sie dann in Salzburg zurück.

ERA-Chef Maier zu einem Cashback-System

Sammelquote von 82 Prozent
Zu den Aufgaben der ERA, der Tochter der ARA, zählen das Sammeln und Recyceln von Elektrogeräten sowie Batterien. Bei den herkömmlichen Batterien beträgt die Sammelquote 82 Prozent, in manchen Quartalen ist der Wert deutlich höher. Was die Quote drückt, ist das geringe Sammelaufkommen bei Lithium-Ionen-Akkus, das nur 14 Prozent ausmacht. Gerade diese sind eine potenzielle Gefahr, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Diese Akkus können etwa bei Über- oder Tiefentladung sowie Beschädigung zu Bränden führen.

Die durchschnittliche Behaltedauer eines herkömmlichen Akkus im Haushalt liegt bei 6,5 Jahren. Mehr als die Hälfte der Handys würden zwar nach drei bis fünf Jahren ausgesondert, dann aber in der Schublade landen, sagte Maier. Tablets sind im Schnitt 5,3 Jahre und Laptops 7,4 Jahre im Gebrauch, geht aus einer Erhebung der ERA im Jahr 2019 hervor.

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Österreichweit gibt es mehr als 2100 Sammelstellen für Akkus. Bei der Aufbewahrung der Lithium-Ionen-Akkus wird das Mineral Vermiculit als Brandschutz eingesetzt. Inzwischen können Akkus laut Maier gut recycelt werden. Zudem werden ab 1. Jänner 2027 Einwegprodukte mit Akkus wie etwa E-Zigaretten verboten. Ab Mitte Februar dürfen Hersteller auch nur mehr Mobilgeräte mit austauschbaren Akkus produzieren.

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