Sanitäter: „Macht den Job endlich attraktiver!“

Die Notrufleitungen liefen in den vergangenen Tagen heiß. Innerhalb von 72 Stunden gingen bei der Wiener Leitstelle über 4.300 Notrufe ein, häufig aufgrund von kreislaufbedingten Problemen, Überhitzung oder akute Herz-Kreislauf-Stillstände. Die Wiener Berufsrettung hatte dabei einen Tagesrekord von knapp 1400 Einsätzen zu bewältigen.

„Österreich hat im internationalen Vergleich eine lächerliche Ausbildung“

„Krone“-Leser 004572 liefert Einblicke in die Tücken des Systems und weshalb der Job eines Rettungssanitäters in Österreich für viele nicht ansprechend genug ist. „Leider (!) verdienen die Rettungskräfte, gemessen an ihrer Ausbildungsdauer, mehr als ausreichend. Und genau hier liegt das Problem: Österreich hat im internationalen Vergleich eine absolut lächerliche Ausbildung für Sanitäterinnen und Sanitäter.“