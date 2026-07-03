Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommentar des Tages

Sanitäter: „Macht den Job endlich attraktiver!“

Community
03.07.2026 17:00
Aufgrund der Hitzewelle waren Einsatzkräfte in den letzten Tagen besonders gefragt.
Aufgrund der Hitzewelle waren Einsatzkräfte in den letzten Tagen besonders gefragt.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von Leser „004572“ zu den Rettungseinsätzen aufgrund der Hitzewelle hervorheben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Notrufleitungen liefen in den vergangenen Tagen heiß. Innerhalb von 72 Stunden gingen bei der Wiener Leitstelle über 4.300 Notrufe ein, häufig aufgrund von kreislaufbedingten Problemen, Überhitzung oder akute Herz-Kreislauf-Stillstände. Die Wiener Berufsrettung hatte dabei einen Tagesrekord von knapp 1400 Einsätzen zu bewältigen.

„Österreich hat im internationalen Vergleich eine lächerliche Ausbildung“
„Krone“-Leser 004572 liefert Einblicke in die Tücken des Systems und weshalb der Job eines Rettungssanitäters in Österreich für viele nicht ansprechend genug ist. „Leider (!) verdienen die Rettungskräfte, gemessen an ihrer Ausbildungsdauer, mehr als ausreichend. Und genau hier liegt das Problem: Österreich hat im internationalen Vergleich eine absolut lächerliche Ausbildung für Sanitäterinnen und Sanitäter.“

Zitat Icon

„Der Job braucht nicht "wieder" attraktiver gemacht werden - er müsste ENDLICH EINMAL attraktiv gemacht werden!“

„Krone“-Leser 004572

Fast alle Organisationen würden mittlerweile für das eintreten, was selbst in vielen Schwellenländern längst Standard ist: eine ordentliche, circa dreijährige Ausbildung mit vernünftigen Kompetenzen, die dann auch kollektivvertraglich entsprechend zuzuordnen ist. 

Zitat Icon

„Aktuell werden Sanitäter in Österreich tatsächlich ausgebeutet. Und die Politik sieht seit Jahr und Tag tatenlos zu.“

„Krone“-Leser 004572

Lesen Sie auch:
Thema des Tages
Jeder dritte Wiener Sanitäter wirft das Handtuch
28.05.2026
Wenn jede Minute zählt
Notfallsanitäter könnten mehr – dürfen aber nicht
15.06.2026
„Meilenstein“
ÖAMTC-Rettungshelis hoben schon 500.000 Mal ab
01.07.2026
„Krone“-Ombudsfrau
Sanitäter sind bei Rettungseinsatz oft überfordert
24.06.2026

Neben der finanziellen Würdigung dieses Berufes kritisiert „Krone“-Leser 004572 insbesondere die Ausbildung. Von allen in Österreich tätigen Sanitätern hätten nur 1,5 Prozent die höchste Qualifikationsstufe NKI. Über 85 Prozent seien Rettungssanitäter mit 100 Stunden Theorieausbildung, 160 Stunden angeleiteter Praxis im Fahrdienst und ohne jegliche klinische Erfahrung.

Zitat Icon

„Die in Österreich höchste Ausbildungsstufe, der Notfallsanitäter NKI, umfasst ein Drittel (!) der Ausbildungszeit, die als internationaler Standard gilt.“

„Krone“-Leser 004572

Der Leser führt weiter aus: „Der Notfallsanitäter (zumindest NKV, besser aber logischerweise NKI) ist dem gegenüber zwar besser aufgestellt, aber immer noch lächerlich im internationalen Vergleich. Und ebendies schlägt sich auch in der Bezahlung wieder.“ 

Zitat Icon

„Jeder Friseur (...) hat exorbitant mehr Ausbildungsdauer als jene Leute, die in Österreich bei Lebensgefahr zum Einsatz kommen sollen.“

„Krone“-Leser 004572

Wie beurteilen Sie die Ausbildung von Notfall- und Rettungssanitätern? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit in Österreich ausreichend gut ausgebildete Einsatzkräfte zur Verfügung stehen? 

Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
03.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Comeback Elle Woods
Kino & Streaming: Das muss auf deine Watchlist
Jungbauernkalender
Heiße Bilder: So schön ist unsere Landwirtschaft!
Abenteuer & Spannung
Kinostarts: Verrückte Minions & meisterhafte Diebe
Folge von Freitag
Ganzkörper-Flow: Philipp bringt Bewegung rein
Zahlreiche große Autos mit abgedunkelten Fenstern fuhren vor der Arena vor, an deren Eingang ein ...
Was ist da los?
Gerüchteküche: Swift verheiratet, Feiern gestartet
Mehr Forum
Das sagen die Leser
Zeugnisverteilung: „Hauptsache durch!“
Frage des Tages
Arnautovic-Abschied: Wird er im Team fehlen?
Diskutieren Sie mit!
WM: Haben wir gegen Spanien eine Chance?
Frage des Tages
WM: Dürfen Ihre Kinder dafür länger aufbleiben?
Diskutieren Sie mit!
Paketsteuer: Fairer Wettbewerb oder sozial unfair?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
110.949 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Österreich
Grauslicher Chat-Skandal erschüttert Gewerkschaft
98.138 mal gelesen
Krone Plus Logo
Besonders brisant: In der Gruppe sollen sich auch hochrangige Funktionärinnen befunden haben.
Wetter
Abkühlung: Wann der Regen Ihre Gemeinde erreicht
85.779 mal gelesen
Unsere interaktive Regenkarte (siehe unten) zeigt Ihnen, wann es in Ihrer Gemeinde regnen wird.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1051 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
906 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Community
HAND AUFS HERZ
Ferien: Wie handhaben Sie die Kinderbetreuung?
Stimmen Sie selbst ab!
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
Wählen Sie Ihre Elf!
Wie würden Sie gegen Spanien aufstellen?
Das sagen die Leser
Mehrwertsteuer: „Das ist doch eine Mogelpackung!“
Frage des Tages
Steuerhalbierung: Beim Einkauf schon gemerkt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf