Sanitäter: „Macht den Job endlich attraktiver!“

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von Leser „004572“ zu den Rettungseinsätzen aufgrund der Hitzewelle hervorheben.
Die Notrufleitungen liefen in den vergangenen Tagen heiß. Innerhalb von 72 Stunden gingen bei der Wiener Leitstelle über 4.300 Notrufe ein, häufig aufgrund von kreislaufbedingten Problemen, Überhitzung oder akute Herz-Kreislauf-Stillstände. Die Wiener Berufsrettung hatte dabei einen Tagesrekord von knapp 1400 Einsätzen zu bewältigen.
„Österreich hat im internationalen Vergleich eine lächerliche Ausbildung“
„Krone“-Leser 004572 liefert Einblicke in die Tücken des Systems und weshalb der Job eines Rettungssanitäters in Österreich für viele nicht ansprechend genug ist. „Leider (!) verdienen die Rettungskräfte, gemessen an ihrer Ausbildungsdauer, mehr als ausreichend. Und genau hier liegt das Problem: Österreich hat im internationalen Vergleich eine absolut lächerliche Ausbildung für Sanitäterinnen und Sanitäter.“
„Der Job braucht nicht "wieder" attraktiver gemacht werden - er müsste ENDLICH EINMAL attraktiv gemacht werden!“
„Krone“-Leser 004572
Fast alle Organisationen würden mittlerweile für das eintreten, was selbst in vielen Schwellenländern längst Standard ist: eine ordentliche, circa dreijährige Ausbildung mit vernünftigen Kompetenzen, die dann auch kollektivvertraglich entsprechend zuzuordnen ist.
„Aktuell werden Sanitäter in Österreich tatsächlich ausgebeutet. Und die Politik sieht seit Jahr und Tag tatenlos zu.“
„Krone“-Leser 004572
Neben der finanziellen Würdigung dieses Berufes kritisiert „Krone“-Leser 004572 insbesondere die Ausbildung. Von allen in Österreich tätigen Sanitätern hätten nur 1,5 Prozent die höchste Qualifikationsstufe NKI. Über 85 Prozent seien Rettungssanitäter mit 100 Stunden Theorieausbildung, 160 Stunden angeleiteter Praxis im Fahrdienst und ohne jegliche klinische Erfahrung.
„Die in Österreich höchste Ausbildungsstufe, der Notfallsanitäter NKI, umfasst ein Drittel (!) der Ausbildungszeit, die als internationaler Standard gilt.“
„Krone“-Leser 004572
Der Leser führt weiter aus: „Der Notfallsanitäter (zumindest NKV, besser aber logischerweise NKI) ist dem gegenüber zwar besser aufgestellt, aber immer noch lächerlich im internationalen Vergleich. Und ebendies schlägt sich auch in der Bezahlung wieder.“
„Jeder Friseur (...) hat exorbitant mehr Ausbildungsdauer als jene Leute, die in Österreich bei Lebensgefahr zum Einsatz kommen sollen.“
„Krone“-Leser 004572
Wie beurteilen Sie die Ausbildung von Notfall- und Rettungssanitätern? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit in Österreich ausreichend gut ausgebildete Einsatzkräfte zur Verfügung stehen?
Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, „Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!
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