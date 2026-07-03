Penélope Cruz macht mit 52 Jahren den Führerschein

In einem Interview mit dem Magazin „Elle“ berichtete sie schon vor zwei Jahren: „Ich erinnere mich noch, dass sie einen roten Mantel trug ... Für mich blieb in diesem Moment die Zeit stehen. Es war ein großes Trauma, weil ich gesehen habe, wie sie das Bewusstsein verlor.“ Im Krankenhaus sei sie wie betäubt gewesen.