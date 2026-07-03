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Penélope Cruz macht mit 52 Jahren den Führerschein

Society International
03.07.2026 17:13
Penélope Cruz hat eigentlich Angst vorm Autofahren, dennoch will sie jetzt endlich den ...
Penélope Cruz hat eigentlich Angst vorm Autofahren, dennoch will sie jetzt endlich den Führerschein machen. Warum? Das verriet sie in einem Interview.(Bild: AP/Jordan Strauss)
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Von krone.at

Eigentlich steigt Penélope Cruz gar nicht gern in ein Auto, und dennoch will die Schauspielerin mit 52 Jahren jetzt endlich ihren Führerschein machen. Was U2-Frontmann Bono mit dieser Entscheidung zu tun hat, das verriet die Hollywood-Schönheit in einem aktuellen Interview.

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Eigentlich hat sie eine „sehr tiefe Angst vor dem Autofahren“, gab Cruz jetzt in der YouTube-Show „Hot Ones“ zu. Und dennoch will sie es mit 52 Jahren wagen, und endlich ihren Führerschein machen.

Großzügiges Geburtstagsgeschenk
Der Grund? „Mein Freund Bono hat mir zu meinem letzten Geburtstag ein Auto geschenkt“, verriet Cruz. „Verrückt, wenn man das laut ausspricht. Aber er hat mir tatsächlich ein Auto geschenkt, und ich glaube, das ist der ultimative Anstoß, es endlich zu tun, und Autofahren zu lernen.“

Penélope Cruz will ihre Angst vorm Autofahren überwinden und endlich den Führerschein machen.
Penélope Cruz will ihre Angst vorm Autofahren überwinden und endlich den Führerschein machen.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Die Oscarpreisträgerin erklärte, dass es „verrückt“ wäre, angesichts Bonos Großzügigkeit den Führerschein nicht zu machen. „Deshalb denke ich jetzt wieder darüber nach“, erklärte sie, gestand aber gleichzeitig: „Aber diese Angst sitzt so tief. Jedes Mal, wenn ich in ein Auto steige, denke ich: ,Na gut, los geht‘s. Kommen wir heil an, oder nicht?‘“

Cruz ergänzte, dass sie ihre Angst mittlerweile für eine echte Phobie halte, da selbst kurze Autofahrten bei ihr Angstgefühle auslösen würden. „Ich glaube, dafür gibt es sogar einen Namen. Vor Kurzem wurde dafür ein Begriff geprägt, weil es viele Menschen gibt, denen es genauso geht wie mir“, schilderte sie.

Schwester wurde von Auto angefahren!
Die Schauspielerin hatte bereits früher erzählt, dass ihre Angst möglicherweise auf ein Erlebnis aus ihrer Kindheit zurückgeht: Sie musste mit ansehen, wie ihre Schwester Mónica von einem Auto angefahren wurde. Zwar erholte diese sich vollständig, doch die Erinnerung an den Unfall verfolgt Cruz bis heute.

In einem Interview mit dem Magazin „Elle“ berichtete sie schon vor zwei Jahren: „Ich erinnere mich noch, dass sie einen roten Mantel trug ... Für mich blieb in diesem Moment die Zeit stehen. Es war ein großes Trauma, weil ich gesehen habe, wie sie das Bewusstsein verlor.“ Im Krankenhaus sei sie wie betäubt gewesen.

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Auch Penélope Cruz‘ Ehemann Javier Bardem gab zu, dass er kaum Auto fährt. Bei der Premiere des Rennfilms „F1“ enthüllte er im vergangenen Jahr gegenüber „People“: „Es ist schon lustig, wenn man bedenkt, dass keiner von uns beiden Auto fährt. Sie fährt nicht. Und ich weiß gerade so, wie man fährt.“

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