Alexander Hold kehrt als Fernsehrichter zurück

Sat.1 habe die letzten Jahre intensiv versucht, ihn wiederzugewinnen, nachdem die alten Folgen mit sogar steigendem Erfolg im Programm gelaufen seien, sagte Hold. Inzwischen liefen die alten Folgen fünf Stunden am Tag in Sat.1, teilweise sogar als Marktführer. Da liege es natürlich nahe, an neue Folgen zu denken. „Natürlich bildet so ein Format den Justizalltag nicht eins zu eins ab, aber dass die Sendung mit über 2000 Folgen und nach 25 Jahren immer noch erfolgreich ist, das zeigt, dass das Format eine gewisse innere Stärke hat.“