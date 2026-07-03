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Alexander Hold kehrt als Fernsehrichter zurück

Stars & Society
03.07.2026 16:52
2011 feierte Richter Alexander Hold zehnjähriges Sendungsjubiläum. Nun kehrt der Fernseh-Jurist ...
2011 feierte Richter Alexander Hold zehnjähriges Sendungsjubiläum. Nun kehrt der Fernseh-Jurist auf die Bildschirme zurück.(Bild: SAT.1/Benedikt Müller)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach gut 13 Jahren holt Sat.1 einen Fernsehklassiker zurück ins Programm: Der Sender setzt auf Alexander Hold und eine Neuauflage von dessen Gerichtsshow. 

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Holds Rückkehr überrascht insofern, als der Jurist nach dem Ende von „Richter Alexander Hold“ 2013 eine Politikkarriere eingeschlagen hat. Der echte Richter ist Abgeordneter der Freien Wähler und derzeit sogar Vizepräsident des Bayerischen Landtags.

„Werde keinen Termin verpassen“
„Es muss sich niemand Sorgen machen, dass ich irgendwie auch nur eine Landtagssitzung oder einen anderen politischen Termin verpassen werde, weil ich tatsächlich nur in meiner Freizeit, in den Ferien, drehen werde“, sagte Hold (64) der dpa zu seinem TV-Comeback.

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Sat.1 habe die letzten Jahre intensiv versucht, ihn wiederzugewinnen, nachdem die alten Folgen mit sogar steigendem Erfolg im Programm gelaufen seien, sagte Hold. Inzwischen liefen die alten Folgen fünf Stunden am Tag in Sat.1, teilweise sogar als Marktführer. Da liege es natürlich nahe, an neue Folgen zu denken. „Natürlich bildet so ein Format den Justizalltag nicht eins zu eins ab, aber dass die Sendung mit über 2000 Folgen und nach 25 Jahren immer noch erfolgreich ist, das zeigt, dass das Format eine gewisse innere Stärke hat.“

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