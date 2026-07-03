„Erdogan beleidigt“: Türkischer Comedian verhaftet

Ermittlungsverfahren gegen Komiker

Vergangene Woche hatte Göktas eine Aufnahme seines Programms hochgeladen, in der er sich neben zahlreichen anderen Themen auch über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und religiöse Aspekte geäußert hatte. Inzwischen wurde das Video millionenfach geklickt, einzelne Ausschnitte wurden zahlreich in den sozialen Medien geteilt und diskutiert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurde gegen Göktaş ein Ermittlungsverfahren wegen strafbarer Handlungen in seinen Social-Media-Videos eingeleitet.