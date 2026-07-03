Sprit-Krise in Russland: Jetzt handelt der Kreml

Millionen Liter Kerosin aus Japan

Auch gegen die Kerosin-Knappheit will Putin offenbar etwas unternehmen: Der Treibstoff soll aus Japan importiert werden wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters berichten. In den kommenden Wochen sollen sich mindestens 200.000 Barrel (rund 31,8 Millionen Liter) Kerosin aus Japan auf den Weg machen. Das Kerosin soll in Japan verladen und dann zunächst nach Südkorea verschifft werden. An dem komplexen Geschäft seien mehrere Händler beteiligt, hieß es.