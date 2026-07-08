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Arbeitnehmer am Limit: Belastungen steigen rasant

Wirtschaft
08.07.2026 14:00
Mehr Arbeitsdruck und höhere Belastungen für Arbeitnehmer sind wesentliche Probleme in der ...
Mehr Arbeitsdruck und höhere Belastungen für Arbeitnehmer sind wesentliche Probleme in der heutigen Arbeitswelt.(Bild: ARAMYAN - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr Arbeitsdruck, höhere Belastungen und ein verschlechtertes Betriebsklima setzen Arbeitnehmern zu. Auch Krankenstände bereiten Sorge, denn so wächst der Druck, trotz Krankheit oder in der Freizeit zu arbeiten. 

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Mehr als die Hälfte der Befragten einer Studie des Meinungsforschungsinstituts IFES im Auftrag von Arbeiterkammer (AK) und ÖGB geht davon aus, dass die Produktivität in den letzten drei Jahren gestiegen ist. Allerdings gehe dies zulasten der Beschäftigten.

73 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden geben an, dass die Produktivität innerhalb des Unternehmens eines der wichtigsten Themen ist. Auch lasse sich die Produktivität nicht durch steigenden Arbeitsdruck erhöhen, sondern durch Investitionen in Weiterbildung, eine gute Arbeitsorganisation und einen sinnvollen Einsatz neuer Technologien.

  • So sehen 61 Prozent in der Prozessoptimierung einen wesentlichen Hebel, um die Arbeitsleistung nachhaltig zu steigern.
  • 59 Prozent sprechen sich für eine stärkere Einbindung der Beschäftigten aus – was aber nur in einem von neun Betrieben passiert.
  • Weiterbildung und Qualifizierung halten 51 Prozent für wichtig. Wobei nur ein Drittel der Betriebe dies laut der Umfrage auch umsetzt.
  • 41 Prozent nannten die Digitalisierung als wichtigen Punkt.
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Ungenutzte Personalressourcen
Obwohl viele Unternehmen einen Fachkräftemangel beklagen, würden vorhandene Arbeitskräftepotenziale nach Ansicht der Betriebsratsvorsitzenden häufig nicht genutzt. So haben 63 Prozent der Betriebe zwar Schwierigkeiten, Personal zu finden. Aber 35 Prozent zeigen nur eine geringe Bereitschaft, Langzeitarbeitslose einzustellen.

29 Prozent der Unternehmen zögern, Personen über 50 Jahre aufzunehmen. Teilzeitkräfte und Personen mit Betreuungspflichten werden von 22 Prozent bzw. 17 Prozent abgelehnt.

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