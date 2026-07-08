Britin (17) hatte seit Geburt einen Hirntumor

Besonders bitter war, dass die Teenagerin erst kurz vor der OP die Aufnahme an der Londoner Hochschule für Darstellende Kunst geschafft hatte. Andersens größter Traum drohte zu platzen. Doch ihre Willenskraft und die Unterstützung ihrer Familie haben dazu beigetragen, dass sich die begnadete Tänzerin wieder ins Leben zurückkämpfte. „Meine Physio wird bald vom Tanzen abgelöst“, frohlockte die junge Frau vor Kurzem in einem Interview mit der britischen Tageszeitung „Daily Star“.