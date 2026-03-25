V70: Wie gut ist die neue Mittelklasse von Vivo?

Die chinesische Smartphone-Marke Vivo bietet in Österreich mit dem V70 ein neues Android-Smartphone der gehobenen Mittelklasse an: Um 600 Euro gibt es hier eine Dreifach-Kamera mit 50-Megapixel-Sensor, ein 120-Hertz-OLED-Display und sogar ein wasserfestes Gehäuse. Krone+ hat den potenziellen Preis-Leistungs-Tipp aus China ausprobiert.
Bei einzelnen Händlern findet man das Vivo V70 zwar auch schon um 500 Euro, günstig ist das neue Vivo-„Volkshandy“ damit aber nicht. Dafür aber auch vergleichsweise gut ausgestattet – sogar ein großzügiges fünfjähriges Update-Gelübde spricht der Hersteller aus. Bei der Hardware gibt es ebenfalls ein paar Extras, die früher der Oberklasse vorbehalten waren – etwa einen besonders flotten und zuverlässigen Ultraschall-Fingerscanner. Bei anderen Komponenten wurde aber gespart.
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