V70: Wie gut ist die neue Mittelklasse von Vivo?

Bei einzelnen Händlern findet man das Vivo V70 zwar auch schon um 500 Euro, günstig ist das neue Vivo-„Volkshandy“ damit aber nicht. Dafür aber auch vergleichsweise gut ausgestattet – sogar ein großzügiges fünfjähriges Update-Gelübde spricht der Hersteller aus. Bei der Hardware gibt es ebenfalls ein paar Extras, die früher der Oberklasse vorbehalten waren – etwa einen besonders flotten und zuverlässigen Ultraschall-Fingerscanner. Bei anderen Komponenten wurde aber gespart.