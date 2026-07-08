VfGH: Einschränkungen bei Zugang verfassungswidrig

Antragseinbringer erfreut

Erfreut zeigte sich die Datenschutz-NGO epicenter.works, die den Antrag einbrachte. „Untersuchungsausschüsse sind das schärfste Kontrollinstrument des Parlaments. Dass dieses bisher nur hinter verschlossenen Türen eingesetzt wurde, war ein demokratischer Widerspruch. Den haben wir heute in Teilen beseitigt“, sagte Thomas Lohninger, NGO-Geschäftsführer, in einer Aussendung. „Künftig müssen Anhörungen in Untersuchungsausschüssen auch für public watchdogs öffentlich zugänglich sein.“ In Deutschland, Frankreich, Portugal, Spanien und dem Europäischen Parlament sei das längst Standard.