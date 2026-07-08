Causa Ochsenknecht: Prozess geht in nächste Runde

Jimi Blue Ochsenknecht hatte sich im August 2025 vor dem Landesgericht Innsbruck wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von rund 13.800 Euro und somit wegen Verdachts des schweren Betrugs verantworten müssen. Das Gericht hat damals dieses Strafverfahren diversionell erledigt. Sprich: Der Promi-Spross kam mit einer Geldbuße davon.