Fahrertausch? Verstappen-Knall wird konkreter

Fahrertausch als Ideallösung?

Gerüchte um einen Red-Bull-Abschied gab es in den vergangenen Monaten und Jahren häufiger. Und doch soll die Situation in diesem Jahr eine andere sein. Wie „Planet F1“ berichtet, seien die Gespräche zwischen Verstappen und McLaren schon fortgeschritten. Bei Red Bull ist man zudem zunehmend genervt. Die niederländische Zeitung „De Limburger“ berichtet, dass die Bosse angefressen sind, dass Verstappen sich die Ausstiegsklausel nicht teuer abkaufen lassen wollte und ein klares Bekenntnis zum Team vermeidet.