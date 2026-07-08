Emotionale Worte! Kroatiens Teamchef tritt zurück

Weniger als eine Woche nach dem 1:2 gegen Portugal und dem enttäuschenden Sechzehntelfinal-Aus bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ist der kroatische Teamchef Zlatko Dalic nach neun Jahren im Amt zurückgetreten.
Der 59-jährige Dalic habe „sein unglaublich erfolgreiches Kapitel“ mit der Auswahl beendet, teilte Kroatiens Verband am Mittwoch mit. Unter Dalics Führung wurde Kroatien 2018 Vize-Weltmeister und 2022 in Katar Dritter.
Kurze Zeit später wurde auch ein emotionales Statement des Trainers veröffentlicht. „Es war mir eine große Ehre, solch brillante Fußballer und großartige Menschen zu führen“, so Dalic, der abschließend betont: „So sehr ich auch weiterhin den Ehrgeiz und den Wunsch verspüre, mit Kroatien neue Erfolgsgeschichten zu schreiben, halte ich dies für den richtigen Moment, um diese unglaubliche Ära zu beenden.“
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