Emotionale Worte! Kroatiens Teamchef tritt zurück

Kurze Zeit später wurde auch ein emotionales Statement des Trainers veröffentlicht. „Es war mir eine große Ehre, solch brillante Fußballer und großartige Menschen zu führen“, so Dalic, der abschließend betont: „So sehr ich auch weiterhin den Ehrgeiz und den Wunsch verspüre, mit Kroatien neue Erfolgsgeschichten zu schreiben, halte ich dies für den richtigen Moment, um diese unglaubliche Ära zu beenden.“