Kaum noch leistbar
Singapur: Kosten für Autolizenz auf Rekordhoch
Wer im Stadtstaat Singapur einen Kleinwagen besitzen will, muss allein für die nötige Lizenz mittlerweile umgerechnet 87.500 Euro berappen. Der Preis für das auf zehn Jahre befristete Zertifikat stieg am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch.
- Allein der Preis für das Zertifikat reicht in den USA für den Kauf von vier Toyota Corolla. In Singapur kostet dasselbe Fahrzeug inklusive des Zertifikats, Zulassungsgebühren und Steuern umgerechnet rund 139.000 Dollar.
- Zum Vergleich: Das mittlere jährliche Haushaltseinkommen in dem Stadtstaat liegt bei umgerechnet knapp unter 150.000 Dollar. Eine kleine, staatlich subventionierte Wohnung ist ab 139.000 Dollar zu haben.
Mit der regelmäßigen Versteigerung einer begrenzten Zahl dieser sogenannten „Certificates of Entitlement“ steuert Singapur die Zahl der Fahrzeuge auf seinen Straßen.
Zertifikate seit Pandemie deutlich verteuert
Die Preise für die Zertifikate haben sich seit der Zeit vor der Corona-Pandemie vervierfacht. Bereits im Oktober 2023, als die Zertifikate für größere Wagen die Marke von 100.000 Dollar überschritten, lagen jene für Kleinwagen bei rund 77.500 Dollar.
Seit der ersten Auktion in diesem Jahr ist der Preis stetig weiter gestiegen. Singapurs Verkehrsminister begründete den Anstieg zuletzt mit einer anhaltend starken Nachfrage, auch wegen attraktiver Preise für Elektroautos. Gleichzeitig sei die Zahl der bei den Auktionen verfügbaren Zertifikate zurückgegangen.
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