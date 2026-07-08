Singapur: Kosten für Autolizenz auf Rekordhoch

Singapur hat rund 6,1 Millionen Einwohner. Die Gesamtzahl der Autos ist auf rund eine Million begrenzt. Da der Stadtstaat mit dem Auto in weniger als einer Stunde durchquert werden kann, gilt Singapur wegen dieses Lizenzsystems als teuerster Ort der Welt für den Kauf eines Fahrzeugs. (Bild: Prasit Rodphan - stock.adobe.com)