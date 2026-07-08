„Rotsünder“ Balogun entschuldigt sich bei den Fans

Die Aufhebung seiner Rotsperre hat US-Stürmer Folarin Balogun zu einer der umstrittensten Personalien dieser WM werden lassen. Dabei war er nicht primär der Auslöser des Skandals, sondern wurde vor allem zu einer Spielfigur der Causa rund um US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino. Das Aus der USA gegen Belgien konnte der Stürmer aber auch nicht verhindern. Nun wendet er sich mit emotionalen Worten an alle Fans.
„Meine erste Weltmeisterschaft. Es tut weh, vier Jahre darauf warten zu müssen, auf dem höchsten Niveau anzutreten, das unser Sport zu bieten hat. Ich möchte mich bei unseren Fans entschuldigen – es hat nicht gereicht, als es darauf ankam, und wir haben euch enttäuscht“, schreibt Balogun auf Instagram.
Denn der Aufregung um die aufgehobene Rot-Sperre für Balogun folgte die deutliche sportliche Niederlage der USA gegen Belgien (1:4) im WM-Achtelfinale. Anschließend gab es für das US-Team und Präsident Trump vor allem Spott und Häme.
„Moment wird uns beflügeln“
Auf den Skandal nahm der Stürmer in seiner Story nicht mehr Bezug. Nach dem Match gegen Belgien hatte er sein Schweigen gebrochen und erklärt: „Wir haben die Entscheidung akzeptiert, als ich die Rote Karte gesehen habe, und wir haben die Entscheidung akzeptiert, als uns gesagt wurde, dass ich spielen kann. Aber als Spieler war meine Aufgabe einfach, mich darauf zu konzentrieren und meine Arbeit zu machen.“
Nun versucht der 24-Jährige vor allem positiv in die Zukunft zu blicken. „Die Zukunft gehört denen, die nie aufhören zu glauben, und dieser Moment wird uns beflügeln. Wir kommen wieder. Warum nicht wir? Für die Nation. Für die Flagge“, schließt der Monaco-Legionär sein Statement.
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