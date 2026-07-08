„Rotsünder“ Balogun entschuldigt sich bei den Fans

„Moment wird uns beflügeln“

Auf den Skandal nahm der Stürmer in seiner Story nicht mehr Bezug. Nach dem Match gegen Belgien hatte er sein Schweigen gebrochen und erklärt: „Wir haben die Entscheidung akzeptiert, als ich die Rote Karte gesehen habe, und wir haben die Entscheidung akzeptiert, als uns gesagt wurde, dass ich spielen kann. Aber als Spieler war meine Aufgabe einfach, mich darauf zu konzentrieren und meine Arbeit zu machen.“