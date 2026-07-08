Paar überlebt sechs Tage in Wildnis der Dolomiten

Retter konnten Vermisste zunächst im dichten Wald nicht entdecken

Die Mutter des Wanderers hatte die beiden inzwischen als vermisst gemeldet, als sie ihren Sohn nicht erreichen konnte. Die Bergrettung und die Feuerwehr starteten eine Suchaktion. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz – die Vermissten hörten das Geräusch des Fluggeräts, die Helfer konnten die beiden im dichten Wald jedoch zunächst nicht entdecken.