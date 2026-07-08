IOC und FIFA: Russland zurück im Spitzensport?

Wie stehen Sie zu einer möglichen Rückkehr Russlands auf die internationale Sportbühne? Sollen Politik und Sport klarer getrennt sein, oder ist Spitzensport an sich etwas Politisches? Trennen Sie persönlich zwischen den politischen Entscheidungen eines Landes und seinen Sportlern?



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