Video-Falle zeigt:
Hinterhältiges Wolfsrudel belästigt Bären an Baum
Von krone.at
Beeindruckende Aufnahmen erreichen uns aus dem italienischen Naturpark Adamello Brenta westlich von Trient.
Eigentlich wollte der Bär nur seine Ruhe haben und sich gemütlich an einem Baum reiben – ein unter seinen Artgenossen weitverbreitetes Verhalten, um Duftmarken zu hinterlassen, Parasiten zu beseitigen und Juckreiz zu lindern.
Doch die nervigen Wölfe ließen ihn einfach nicht in Ruhe. Immer wieder gingen sie auf ihn zu, um ihn zu sekkieren. Bis der Bär letztlich sichtlich genervt von dannen zog.
„Wertvolles Zeugnis“
„Das ist nicht nur ein kurioses Video, sondern ein wertvolles Zeugnis darüber, wie die Großraubtiere in unseren Wäldern miteinander leben“, erklärt der bekannte Naturfotograf Paolo Togni, der die Videofalle aufgestellt hatte.
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