Amokalarm: Schwerverletzte an bayrischer Schule

Mehr als 15 Streifen seien zum Welfen-Gymnasium in Schongau südwestlich von München alarmiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Alarm soll um 12.50 Uhr eingegangen sein. Die Beamten waren daraufhin sogar mit einem Polizeihubschrauber im Einsatz. Was genau sich an der Schule zutrug, ist zunächst unklar.